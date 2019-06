Estrela da NBA reforma-se para gerir fortuna de atletas

Quatro vezes campeão da NBA, Tony Parker reformou-se do basquete na semana passada, mas já embarca numa nova carreira: ajudar a gerir o património e o futuro de atletas. O ex-jogador de 37 anos vai comandar a divisão de desporto, artistas e entretenimento da NorthRock Partners e supervisionar uma equipa de 20 pessoas. A consultoria financeira procura expandir uma das áreas que mais crescem no seu negócio.

"Depois de um tempo, vendo pessoas a aproveitarem-se dos atletas, pensei que poderia usar a minha experiência e trazer credibilidade", disse Parker, que ganhou mais de 168 milhões de dólares durante a carreira, segundo a Sports Reference. "Não preciso do dinheiro deles, já tenho o meu. Só quero tentar oferecer uma solução aos atletas."

Obviamente, Parker não é o primeiro ex-atleta profissional a dar conselhos de investimento. Na lista dos que deixaram o desporto para entrar no mundo das finanças estão Steve Finley, do beisebol, Brian Bellows, ex-jogador de hóquei, e Wayne Chrebet, que jogou futebol americano. Mas a NorthRock vê muitas oportunidades para Parker deixar a sua marca.

Antes cliente da NorthRock, Parker entrou em contacto com a empresa no ano passado, através de um investimento imobiliário. 20 minutos depois da primeira conversa, o presidente da NorthRock, Rob Nelson, viu um parceiro em potencial.

"Tony é, provavelmente, um dos atletas mais bem preparados que já conheci em termos de entender a sua mentalidade sobre o futuro", disse Nelson. "Quando o observo, não apenas a paixão, mas a maneira como trata as pessoas, percebo que é único."

Nascido na Bélgica e criado em França, Parker foi contratado pelo San Antonio Spurs em 2001. Parker tornou-se um dos pilares dos Spurs nos anos 2000, ao lado de Manu Ginobili e Tim Duncan, sendo campeão da NBA em 2003, 2005, 2007 e 2014. Em 2007, foi o primeiro jogador europeu a receber o título MVP (sigla em inglês de jogador mais valioso) nas finais.

Parker já era um ativo no mundo dos negócios bem antes da sua reforma. Ele é dono do ASVEL, um clube profissional de basquete masculino e feminino em Lyon, em França. Também investiu em imóveis, tem uma fundação e planeia abrir uma escola de basquete em Lyon ainda este ano.

Com sede em Minneapolis, a NorthRock gere atualmente mais de 1,5 mil milhões de dólares em ativos. No início, a empresa atendia a executivos corporativos antes de expandir as operações para áreas como desporto e entretenimento. Os seus clientes incluem empresários da NBA e cerca de 45 atletas profissionais, que representam cerca de 20% dos negócios.

(Texto original: NBA All-Star Tony Parker Looks to Save Athletes From Blowing Their Fortunes)