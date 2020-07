FC Porto soma 29.º título ao bater Sporting no Dragão

O FC Porto assegurou hoje a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer em casa o Sporting por 2-0, no encontro de encerramento da 32.ª jornada da I Liga 2019/20.Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do 'onze' de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.Por seu lado, o Sporting, que ainda não tinha sofrido qualquer derrota sob o comando de Rúben Amorim, manteve-se no terceiro posto, com 59 pontos, contra 57 do Sporting de Braga, quarto, que empatou 1-1 com o Belenenses SAD.