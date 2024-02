Ferrari acelera para máximos históricos com contas positivas e Hamilton ao volante

Os resultados da Ferrari em 2023, acima das expectativas dos analistas, e a chegada do piloto britânico heptacampeão mundial levaram as ações do "Cavallino Rampante" a disparar tanto em Milão como em Nova Iorque.

Ferrari acelera para máximos históricos com contas positivas e Hamilton ao volante









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Ferrari acelera para máximos históricos com contas positivas e Hamilton ao volante O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar