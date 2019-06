Flamengo contrata Jorge Jesus por uma época

O treinador português Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo, equipa da primeira divisão brasileira de futebol com a qual vai assinar contrato válido por uma época, anunciou o clube do Rio de Janeiro.

"Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. O acordo foi selado com o presidente, Rodolfo Landim. O treinador chega em meados de julho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo", anunciou, este sábado, 1 de junho, o clube do Rio de Janeiro no seu Twitter oficial.