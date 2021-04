José Mourinho despedido do Tottenham

O treinador português José Mourinho foi despedido do Tottenham, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, em comunicado.





Depois de ter entrado a meio da temporada passada para o comando dos 'spurs', Mourinho deixa o clube londrino na sétima posição da liga inglesa e na final da Taça da Liga, marcada para domingo, tendo sido eliminado da Liga Europa e da Taça de Inglaterra.





Na sua passagem pelo Tottenham, Mourinho somou 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.



O Tottenham foi o oitavo clube da carreira de Mourinho, depois de Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ?? #COYS