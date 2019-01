Já há 27 futebolistas avaliados em mais de 100 milhões de euros

Longe vai o tempo em que os cerca de 60 milhões de euros pagos pelo Real Madrid para adquirir Figo ao Barcelona bateu todos os recordes das transferências no mundo do futebol.





Até há escassos anos impensável, a marca dos 100 milhões de euros foi entretanto superada em seis transferências – sendo a mais recente das quais a compra, este verão, do passe de Cristiano Ronaldo pela Juventus. No entanto, o futebol parece caminhar para tornar este tipo de montante um novo normal.





De acordo com o estudo levado a cabo pelo observatório de futebol CIES aos jogadores das cinco principais ligas europeias – Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França – há já 27 jogadores avaliados em mais de 100 milhões de euros.





A tabela é liderada pelo francês do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (218,5 milhões de euros), seguido pelo ponta de lança inglês Harry Kane (200,3 milhões de euros), jogador do Tottenham, com ambos a superarem mesmo a marca dos 200 milhões de euros. Seguem-se Neymar (197,1 milhões de euros), Raheem Sterling (185,8 milhões de euros) e Mohammed Salah (184,3 milhões de euros).





A confirmar o poderio dos clubes britânicos, destes 27 jogadores com avaliação superior a 100 milhões 16 jogam na Premier League. A liga espanhola conta com cinco, a Serie A italiana com três e o campeonato francês com os dois jogadores do PSG acima referidos.





O CIES nota que o Brasil domina este lote restrito de futebolistas no que diz respeito às nacionalidades já que daqueles 27 jogadores seis são brasileiros. Há ainda cinco futebolistas ingleses e cinco franceses, dois argentinos, dois belgas e dois portugueses. Os jogadores lusos são Cristiano Ronaldo (127,2 milhões de euros) e Bernardo Silva (133,2 milhões de euros) do Manchester City.