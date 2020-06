Três portugueses entre os 20 jogadores mais valiosos

São três os jogadores portugueses que integram a lista dos 20 jogadores mais valiosos que alinham em equipas das chamadas "Big 5", as cinco principais ligas europeias – Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 – de acordo com um relatório divulgado esta semana pelo Centro Internacional de Estudos Desportivos (CIES).





O jogador mais valioso é o avançado francês Kylian Mbappé, do PSG, com um valor de mercado de 259,2 milhões de euros, deixando a uma distância considerável o inglês Raheem Sterling, do Manchester City, avaliado em 194,7 milhões de euros. O jovem inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, fecha o pódio, com uma avaliação de 179,1 milhões de euros.No top 10 constam cinco jogadores ingleses e o clube mais representado é o Liverpool, com três atletasBernardo Silva, do Manchester City, é o português mais cotado, ocupando a 12.ª posição, com um valor de 115 milhões de euros. João Félix, que se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões, surge duas posições abaixo, com uma avaliação de 107,9 milhões de euros.Ainda no Top 20, no 17.º lugar, encontra-se Bruno Fernandes, que trocou Alvalade por Old Trafford em janeiro, com uma cotação de 104,9 milhões de euros. O ex-"leão" é o médio mais valioso, sendo que os lugares cimeiros são dominados por avançados, constando apenas dois defesas no Top 10: o inglês Trent Alexander-Arnold (Liverpool), no quarto posto e com uma avaliação de 171,1 milhões de euros, e o canadiano Alphonso Davies (Bayern Munique), na nona posição e com um valor de 133,5 milhões de euros.Entre os 100 jogadores mais valiosos constam ainda mais dois jogadores portugueses: Cristiano Ronaldo (Juventus), na 70.ª posição com um valor de mercado de 62,8 milhões de euros, e Rúben Neves (Wolverhampton Wolves), no 92.º lugar e uma avaliação de 50 milhões. Aos 35 anos, CR7 é o jogador mais velho no Top 100.Já Lionel Messi, de 32 anos, é o único "trintão" acima dos 100 milhões de euros. O argentino ocupa o 22.º lugar, com uma valorização de 100,1 milhões.Considerando o Top 100, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Bayern Munique e Tottenham incluem sete jogadores cada. O Barcelona conta com seis atletas, enquanto Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Chelsea têm cinco jogadores.