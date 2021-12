Leilão dos bens de Maradona prolongado por 10 dias úteis

A falta de ofertas para a compra dos bens mais valiosos do antigo futebolista Maradona levou a empresa organizadora do leilão dos artigos a prolongar esta venda em 10 dias úteis."A empresa autorizará, nos próximos 10 dias úteis, que qualquer entidade, pessoa física ou empresa que pretenda licitar os lotes vagos o faça, credenciando devidamente a respetiva garantia", escreveu o promotor do leilão, no seu sítio na Internet.Segundo a mesma fonte, houve uma significativa quantidade de propostas, proveniente da argentinas e do estrangeiro, que não chegaram a ser registadas antes da data limite, anteriormente fixada em 18 de dezembro.No domingo, foram leiloadas camisolas, quadros, chapéus e violas, entre outros objetos que pertenceram ao antigo astro do futebol mundial, mas os bens de maior valor, como dois apartamentos e vários carros, não receberam qualquer licitação.A casa no bairro portenho de Villa Devoto, onde viveram os pais de Maradona, estava fixada em cerca de 800.000 euros, porém ninguém tentou a sua aquisição, tal como ficou vazio o leilão de um apartamento, em Mar de la Plata.A venda em leilão foi uma proposta dos filhos e herdeiros de Maradona que pretendiam ceder artigos e bens que não conseguiam guardar.