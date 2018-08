Liga dos Campeões com VAR? Talvez na próxima época

Reuters

A UEFA está a planear introduzir o vídeo-árbitro (VAR) nos jogos da Liga dos Campeões na próxima época (2019/20), não sendo provável que seja testada já este ano nos jogos desta competição, reafirmou o presidente do organismo do futebol Aleksander Ceferin, citado pela Reuters.



A entidade europeia tem resistido à introdução do sistema de VAR, que já foi utilizado pelo organismo de gestão do futebol a nível mundial no último mundial, que decorreu na Rússia, este Verão.

Mas para Ceferin o sistema nas competições entre clubes europeus só deve ser introduzida na próxima época, desde a qualificação final até ao fim, e também na super taça europeia (Supercup), que defronta os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

"O plano para já é que seja utilizado [VAR] na próxima época, no primeiro encontro dessa temporada, que é a Supercup", declarou aos jornalistas, acrescentando que o "VAR não é completamente garantido para já, mas sabemos que não há volta atrás". Para Ceferin, "é muito mais problemático do que parece".

Ainda que fale na próxima época como início da sua utilização, Ceferin vai deixando cautelas: "vamos ver o que acontece. Não quer estar a prever nada a 100%". Para esta época, "não quero estar a afastar nada, mas não me parece provável".

Já anteriormente, esta tinha sido a indicação de Ceferin para a introdução do VAR nas competições europeias. O The Times noticiou que a UEFA estava a ponderar introduzir o VAR a partir dos quartos-de-final da Champions.