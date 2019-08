Liga Europa: Porto e Sporting vão à Holanda; Braga e Vitória com tarefa difícil

O sorteio da fase de grupo da Liga Europa ditou que Porto e Sporting viajem à Holanda para defrontar Feyenoord e PSV, respetivamente. O Braga terá pela frente os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, e o Vitória tem que ir ao Emirates Stadium, jogar contra o Arsenal.

A fase de grupos, que será disputada entre 19 de setembro de 12 de dezembro, vai contar pela primeira vez com quatro equipas portuguesas.

Depois do Sporting ter garantido o acesso via campeonato e do Porto ter sido apurado devido à eliminação na Liga dos Campeões, Braga e Vitória afastaram os russos do Spartak e os romenos do Steaua, respetivamente.

O Sporting, além do PSV Eindhoven, vai ter pela frente os noruegueses do Rosenborg – que conta com o dinamarquês Nicklas Bendtner, ex-Arsenal – e os austríacos do LASK Linz.

Já o Porto, que irá defrontar o Feyenoord, tem duelos marcados também com o Young Boys, atual vice-campeão suíço, e com a equipa histórica do Glasgow Rangers, da Escócia, agora treinada pelo inglês Steven Gerrard.

A tarefa complica para os dois clubes minhotos em prova. O Braga terá pela frente os turcos do Besiktas, os eslovacos do Slovan Bratislava e os quase portugueses do Wolves. A equipa tem no seu elenco os lusitanos João Moutinho, Rúben Neves, Rui Patrício, Rúben Vinagre, Diogo Jota, Bruno Jordão e Pedro Neto.

O Vitória de Guimarães é a equipa portuguesa que tem uma tarefa mais difícil na prova, teoricamente. A viagem ao terreno do Arsenal, avizinha-se como uma partida dura para os vimaranenses, bem como contra os alemães do Eintracht Frankfurt – que na edição do ano anterior eliminou o Benfica – e frente aos belgas do Standard Liège.