Liga inglesa questiona ligação de Jorge Mendes à Fosun no Wolverhampton

A liga inglesa está a exigir mais esclarecimentos ao Wolverhampton. Em causa está a ligação entre o clube e o empresário Jorge Mendes, explica o jornal Record.

O clube, cuja equipa de futebol principal é comandada pelo português Nuno Espírito Santo, está a ser alvo de investigação pela sua ligação com o empresário Jorge Mendes. O facto de ter garantido a subida à Premier League está a aumentar o escrutínio sobre o clube.

A investigação está assim relacionada com a estrutura accionista, com o regulador a querer perceber se Jorge Mendes tem alguma influência, algo que é proibido. O clube tem defendido que Jorge Mendes tem relação com o dono do clube, o grupo chinês Fosun – dono de 27% do BCP – mas não interfere a gestão do clube, sendo apenas um conselheiro.