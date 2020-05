"A Liga Portugal foi informada pela Nos da sua intenção em não renovar, no final da próxima época, o contrato de patrocinador principal e ‘naming sponsor’ da sua principal competição, a Liga NOS, atualmente em vigor até final de junho de 2021", lê-se na nota enviada às redações.No mesmo comunicado, "a direção executiva da Liga Portugal deixa uma palavra de profunda gratidão à aposta feita pela marca, no período de sete anos, e que se traduziu num crescimento do valor da prova, também alavancado por esta aliança".A direção da Liga Portugal salienta que a Nos teve o "’naming sponsor’ exclusivo mais longo da história da I Liga, com um contrato que se iniciou em 2014".Por seu turno, também em comunicado, a Nos diz entender "ser oportuno informar da sua intenção de não renovação da parceria que celebrou com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional após o término da época de 2020-2021"."Esta decisão resulta de uma avaliação que a empresa tem vindo a realizar há já alguns meses e da qual resultou a conclusão que, após sete épocas, o valor que esta parceria representava para ambas as partes e os objetivos que lhe estiveram subjacentes estarão totalmente atingidos", acrescenta o comunicado da operadora.Parece ser este o desfecho do mal-estar entre o presidente da Liga, Pedro Proença, e a Nos, liderada por Miguel Almeida. Segundo noticiou o Record a 20 de maio, a relação entre Proença e a Nos degradou-se ao ponto de a operadora de telecomunicações ter decidido deixar de ser o principal patrocinador da I Liga uma vez concluído o contrato renovado em julho de 2017.Em causa estará uma carta remetida por Pedro Proença ao Governo e ao Presidente da República em que o ex-árbitro de futebol defendeu que as 10 jornadas em falta para a conclusão do campeonato deste ano (2019-20), suspenso devido à pandemia, fossem transmitidos na televisão em sinal aberto.Pedro Proença lidera a Liga desde 2015, tendo sido reeleito em junho do ano passado. Face à contestação de vários clubes, entre os quais estarão o FC Porto e o SL Benfica, Proença pediu a marcação de uma assembleia geral da Liga, para o próximo dia 9 de junho, tendo feito depender a continuidade no cargo da aprovação de uma "moção de confiança" de modo a que possa terminar o mandato em 2023.