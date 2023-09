Luis Rubiales anuncia demissão da Federação Espanhola de Futebol

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ?@PiersUncensored? pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv — Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023

Luis Rubiales anunciou este domingo, numa entrevista a Piers Morgan, que se vai demitir do comando da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). A decisão surge três semanas depois do escândalo ocorrido após a final do Mundial feminino, no qual beijou na boca a jogadora Jenni Hermoso."Vou demitir-me. Não consigo continuar o meu trabalho", disse. Questionado sobre o que leva a tomar esta decisão, Rubiales explica que algumas conversas que teve o levaram a este passo. "Falar com o meu pai, com as minhas filhas. Não é uma questão em relação a mim. Os meus amigos dizem-me 'tens de te focar na tua dignidade, continuar a tua vida, porque provavelmente vais prejudicar pessoas que amas'. Quando alguém não pensa somente em si... Tive de pensar imenso nestas três semanas. Não é uma questão que me afeta apenas a mim, pode afetar outras pessoas. Por isso esta é a decisão mais inteligente a tomar".