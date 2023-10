Rubiales banido pela FIFA por três anos

Luís Rubiales, antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) foi banido pelo conselho disciplinar da FIFA de todas as atividades relacionadas com o futebol durante três anos.

A suspensão surge na sequência do beijo de Rubiales à jogadora espanhola Jenni Hermoso, após a conquista do mundial feminino. O antigo presidente da RFEF, que s demitiu do cargo em setembro, disse que o beijo foi consensual, mas Hermoso tem dito o posto, mantendo que "não vai tolerar" se a sua palavra foi duvidada.





Em causa, indica a FIFA, está a quebra do artigo 13 do código disciplinar do organismo."Este caso está relacionado com os acontecimentos ocorridos durante a final do mundial feminino da FIFA a 20 de agosto de 2023, pelos quais o Sr. Rubiales foi provisoriamente suspenso por um período inicial de 90 dias", pode ler-se no comunicado."A FIFA reitera o seu compromisso absoluto de respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e de garantir o cumprimento das regras básicas de conduta decente", indica ainda a instituição liderada por Gianni Infantino.