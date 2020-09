Oficial: FC Porto vende Fábio Silva ao Wolverhampton por 40 milhões de euros

É oficial: Fábio Silva é reforço do Wolverhampton até 2025.

O avançado foi oficializado pelo emblema inglês, este sábado, confirmando-se a notícia adiantada em primeira mão por Record.

O FC Porto enviou uma nota oficial à CMVM onde dá conta de mais pormenores relativamente ao negócio. Os ingleses desembolsaram 40 milhões de euros, mas vem agora a SAD portista explicar que 10 desses 40 milhões vão para intermediários.





Com efeito, a Gestifute encaixa 7 milhões de euros e a STV fica com 3 milhões, pelo que passam a ficar nos cofres da SAD azul e branca 30 milhões.



Já o Benfica vai encaixar 200 mil euros, por via do mecanismo de solidariedade.





As águias têm direito a 0,5% da transferência pelo facto de Fábio Silva ter jogado no Seixal durante duas temporadas, com 13 e 14 anos (0,25% por cada uma dessas épocas).