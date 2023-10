Portugal pela nona vez no Europeu ao bater a Eslováquia no Dragão

A seleção portuguesa de futebol garantiu hoje a nona presença, e oitava consecutiva, no Campeonato da Europa, ao vencer a Eslováquia por 3-2, em encontro da sétima jornada do Grupo J de qualificação, no Porto.Gonçalo Ramos, aos 18 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 29 e 72, o primeiro de penálti, marcaram os golos da seleção lusa, que repete 1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, enquanto David Hancko, aos 69, e Stanislav Lobotka, aos 80, faturaram para os eslovacos.Ainda com três jornadas por disputar, num grupo que apura os dois primeiros, Portugal, campeão europeu em 2016, passou a contar 21 pontos, contra 13 da Eslováquia, 11 do Luxemburgo, nove de Bósnia-Herzegovina, sete da Islândia e zero do Liechtenstein.