* com Record Os leões tinham apresentado queixa contra o jogador e contra o Lille (que não foi sancionado) na FIFA - que, recorde-se, declarou que o pedido do Sporting era "inadmissível", mas não tendo apreciado o "mérito" . Ou seja, deu razão aos jogadores. Nessa altura, o clube de Alvalade disse estar a analisar as decisões e admitiu recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana, o que veio a acontecer.Após sair dos leões, o jovem avançado assinou a custo zero pelo Lille, que no passado verão o transferiu para o AC Milan por 35 milhões de euros.* com Record

Rafael Leão foi condenado pelo Tribunal Arbitral do Desporto a indemnizar o Sporting em 16,5 milhões de euros pela rescisão unilateral na sequência do ataque à Academia, em maio de 2018, ao passo que a SAD do clube vai ter de lhe pagar 40 mil euros, segundo comunicado à CMVM A SAD do Sporting refere, no comunicado, que "foi notificada da decisão proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito da acção movida pelo jogador Rafael Leão, a qual julga a ação parcialmente procedente, condenando a Sporting SAD a pagar ao jogador, a título de indemnização pela prática de assédio moral, a quantia de 40 mil euros, bem como julga a reconvenção parcialmente procedente, condenando o jogador a pagar à Sporting SAD a quantia de 16,5 milhões de euros a título de indemnização por cessação ilícita do contrato de trabalho desportivo".