“Reinado” de Vieira no Benfica em jogo

Eram para ser quatro, mas desde terça-feira que são apenas três os candidatos à presidência do Benfica. Na véspera do ato eleitoral, que foi antecipado de 30 para 28 de outubro, a lista de Bruno Costa Carvalho desistiu, justificando-o com a “vontade que sempre manifestámos de não dividir uma oposição, que deveria agregar os benfiquistas para um novo ciclo de mudança”.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...