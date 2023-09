SAD das águias quer ter mais 10 anos para alienar ações da Benfica TV e Estádios

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica prepara-se para ter mais 10 anos para passar a totalidade das ações da Benfica TV e da Benfica Estádio para a esfera da SLB SGPS, de acordo com o comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Em março de 2019, os acionistas da SAD das "águias" aprovou por unanimidade a alienação dos títulos destas duas sociedades à à Sport Lisboa e Benfica, SGPS por mais de 99,2 milhões de euros, que seriam pagos a 25 anos, com a possibilidade de ser feitos pagamentos antecipados.





Entretanto, a SAD dos encarnados alega agora que se encontra perante uma alteração das circunstâncias em que foi aprovado o acordo, tendo em conta, "entre outros fatores, a pandemia e o seu impacto na evolução das taxas de juro e inflação".





Assim, no próximo dia 28 de setembro e sob a proposta do conselho de administração, o Benfica pede aos acionistas que aprovem o alargamento deste prazo.





O Benfica assegura que, "em virtude desta modificação, a sociedade receberá o valor de alienação num prazo mais alargado e, atendendo à manutenção das demais condições aplicáveis, nomeadamente o vencimento de juros".





O comunicado foi enviado à CMVM pouco tempo depois de a SAD das "águias" ter divulgado as contas de 2022/2023 .





O clube da Luz obteve um lucro de 4,2 milhões de euros, um acréscimo de 112% face a 2021/2022, período em que que fechou as contas com um resultado negativo de 35 milhões de euros. Em 2020/2021 as contas encerraram igualmente no vermelho, com um prejuízo de 17,4 milhões.