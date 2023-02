SAD do Benfica fecha primeiro semestre com perdas de 13,3 milhões

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica registou prejuízos de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre do exercício 2022/23, anunciou esta terça-feira a SAD dos "encarnados".Em comunicado enviado à CMVM, a SAD das "águias" assinala que os resultados líquidos melhoraram em 57,9% face às perdas observadas no primeiro semestre do exercício anterior e destaca que as mais-valias obtidas com a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea por 121 milhões de euros apenas se refletirá nas contas do segundo semestre.Os rendimentos operacionais, que não incluem as transferências de jogadores, cresceram 16,3% para 111,6 milhões de euros, um máximo histórico para um primeiro semestre da SAD dos atuais líderes da I Liga. Este valor reflete a boa carreira do Benfica na Liga dos Campeões.Já os rendimentos totais ascendem a 127,3 milhões de euros, mais 24,1% do que um ano antes.O ativo caiu 7,3% face a 30 de junho de 2022, cifrando-se em 494,6 milhões de euros. Já o passivo encolheu 6,1%, para os 398,9 milhões de euros. Assim, o capital próprio situa-se em 95,7 milhões de euros, o que representa a um decréscimode 12,2% face a 30 de junho último.