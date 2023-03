Batalha jurídica deixa no limbo ações do Benfica detidas por Luís Filipe Vieira

As ações do Benfica detidas por Luís Filipe Vieira estão penhoradas há mais de um ano no âmbito da batalha jurídica entre o ex-presidente do clube e o Novo Banco, avança, esta segunda-feira, o Correio da Manhã.



Segundo o jornal, os 753.615 títulos, representativos de 3,28% do capital social da SAD encarnada, estão integrados nos bens que foram arrestados, em novembro de 2021, na sequência de uma providência cautelar paralela à ação executiva em que o Novo Banco reclama o pagamento de 7.562.267,18 euros de um financiamento feito à Promovalor. Dado que a empresa fundada pelo antigo dirigente das águias não a saldou, o banco acionou as livranças pessoais dadas por Luís Filipe Vieira, a mulher, Vanda, e o antigo sócio Manuel Almerindo Duarte.





Calcular o valor das ações do Benfica não é fácil, dado que estão sujeitas à variação em bolsa. Com efeito, na penhora aos 753.615 títulos pertencentes ao casal Vieira, o agente de execução atribuiu a cotação de 1 euro a cada ação, o que contrasta com 3,87 euros que valia cada ação da SAD encarnada no fecho da sessão de sexta-feira, o que eleva a posição acionista de 3,28% de Luís Filipe e Vanda Vieira para 2,916 milhões de euros. Um valor que mesmo assim não convence o ex-presidente encarnado que só admite um negócio a partir dos 3,768 milhões.