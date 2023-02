SAD do Sporting sai de falência técnica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sporting SAD encerrou a primeira metade do exercício 2022/23 com lucros de 47,5 milhões de euros, o que lhe permitiu sair de uma situação de falência técnica ao alcançar capitais próprios positivos, informou esta terça-feira a SAD liderada por Frederico Varandas.Em comunicado à CMVM, a sociedade anónima desportiva (SAD) destaca que atingiu um volume de negócios de 148 milhões de euros, o maior de sempre, e um resultado operacional - excluindo a transferência de jogadores - de 9,4 milhões de euros, o segundo melhor na história da SAD.Desta forma, sublinha a SAD presidida por Frederico Varandas, os capitais próprios atingiram um valor de 31,2 milhões de euros, o mais elevado de sempre e a primeira vez desde 2016/17 em que a SAD de Alvalade não se encontra em falência técnica.No comunicado são destacado também os rendimentos com a transferência de jogadores, que ascenderam a 73,9 milhões de euros, "sobretudo resultante das vendas dos atletas Matheus Nunes e João Palhinha".