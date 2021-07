Silvio Cervan entra para administração da SAD. Jaime Antunes passa a vice-presidente do Benfica

Silvio Cervan passou a integrar o conselho de administração da Benfica SAD, tendo sido cooptado esta sexta-feira na sequência da renúncia, ontem, do antigo presidente da SAD, Luís Filipe Vieira.Em comunicado enviado à CMVM, a SAD "encarnada" refere que a designação de Silvio Cervan tem efeitos imediatos e implica a "imediata produção de efeitos" da renúncia apresentada quinta-feira por Vieira.A SAD indica ainda que recebeu um comunicado do Benfica que refere que Jaime Antunes passou a vice-presidente efetivo da direção do clube na sequência da renúncia de Luís Filipe Vieira, constituído arguido na operação Cartão Vermelho.A sociedade anónima desportiva (SAD) das águias assinala também que o comunicado do clube e principal acionista dá conta de que a proposta do milionário norte-americano John Textor para a compra de 25% do capital da SAD será vetada pelas "águias".Esta informação será refletida na adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021, cuja aprovação foi solicitadapela Benfica SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, acrescenta o comunicado, detalhando que "essa adenda indicará que os investidores que tenham transmitido ordens de subscrição no âmbito da oferta pública de subscrição de obrigações à qual se refere o mencionado prospeto poderão revogá-las ou alterá-las até ao último dia da oferta (inclusive), ou seja, 23 de julho de 2021", tal como já havia sido anunciado.