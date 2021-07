Benfica vai vetar venda de 25% da SAD a John Textor caso avance. Cotada volta a valer mais de 100 milhões

a direção "declara considerar inoportuna esta operação, pelo que à mesma se oporá, no exercício dos seus direitos e deveres, caso esta matéria venha a ser sujeita a deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Benfica SAD".

Adianta também que "desconhecia em absoluto a existência das negociações que conduziram à assinatura de um acordo para a compra de 25% do capital da Benfica SAD entre o acionista privado José António dos Santos e o investidor John Textor. Apenas tomou conhecimento da existência desse acordo, cujo conteúdo desconhece, quando o mesmo foi noticiado ao público. jornal Correio da Manhã (CM) avançou que o empresário norte-americano John Textor terá mostrado disponibilidade para aumentar a oferta sobre 25% do capital da SAD do Benfica. De acordo com o matutino, no despacho do juiz Carlos Alexandre é indicado que Textor estaria disposto a pagar 8,6 euros por ação, mais 3,6 euros do que o preço oferecido na OPA chumbada pela CMVM. No total, tal representaria 50 milhões de euros por 25% do capital da SAD benfiquista.Esta proposta de 8,6 euros por ação representaria quase o dobro face à cotação atual, pelo que hoje está novamente a verificar-se uma corrida às ações dos encarnados, com mais de 54 mil ações, que compara com a média diária dos últimos 90 dias de ligeiramente acima das 3 mil ações.Apesar do veto, as ações do Benfica SAD continuam a escalar em torno dos 23% na manhã desta sexta-feira para os 4,4 euros.