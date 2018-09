As eleições do Sporting realizam-se no próximo sábado e as sondagens dão resultados renhidos. Uma sondagem da Intercampus para o Record e o Correio da Manhã, revela que João Benedito e Frederico Varandas estão muito próximos.

Sporting

Os sócios do Sporting vão às urnas este sábado para escolher o próximo líder leonino. A intercampus realizou uma sondagem para o Record, Correio da Manhã e CMTV, tendo entrevistado 1.105 pessoas nas imediações do estádio de Alvalade no último sábado, dia em que a equipa de futebol defrontou o Feirense. E os resultados apontam para um empate técnico.37,7% dos entrevistados expressaram a intenção de votar em João Benedito, tendo em conta a ponderação entre os sócios votantes e os correspondente em número de votos. Frederico Varandas recolhe 36,2% dos votos.Em terceiro lugar surge José Maria Ricciardi, com 14,4% dos votos.Entre os restantes quatro candidatos à liderança do Sporting, só Dias Ferreira consegue uma percentagem superior a 2% (7%), enquanto todos os outros ficam aquém daquela marca. O candidato com menos intenções de voto é Pedro Madeira Rodrigues (1,2%).