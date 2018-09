José Maria Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues negociaram uma união de candidaturas para as eleições do Sporting, que decorrem este sábado. Mas Ricciardi terá rejeitado esta opção, segundo o Correio da Manhã.

Intercampus para o Record, Correio da Manhã e CMTV. A sondagem foi realizada no último sábado, nas imediações do estádio de Alvalade, no dia em que a equipa de futebol defrontou o Feirense.

37,7% dos entrevistados expressaram a intenção de votar em João Benedito, tendo em conta a ponderação entre os sócios votantes e os correspondente em número de votos. Frederico Varandas recolhe 36,2% dos votos.

Em terceiro lugar surge José Maria Ricciardi, com 14,4% dos votos.

Entre os restantes quatro candidatos à liderança do Sporting, só Dias Ferreira consegue uma percentagem superior a 2% (7%), enquanto todos os outros ficam aquém daquela marca. O candidato com menos intenções de voto é Pedro Madeira Rodrigues (1,2%).

José Maria Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues estiveram em negociações para juntarem as suas candidaturas à liderança do Sporting, avançou o Correio da Manhã . Pedro Madeira Rodrigues chegou a confirmar a desistência em favor de José Maria Ricciardi, mas este último não aceitou a união das candidaturas, revelou entretanto o Correio da Manhã Esta fusão de candidaturas juntaria o candidato com menores intenções de voto com o terceiro, de acordo com uma sondagem da(Notícia actualizada às 13:40 com a informação de que Ricciardi não aceitou unir as candidaturas)