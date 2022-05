Sporting compra direitos desportivos de St. Juste por 9,5 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD leonina informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que chegou a acordo com o clube alemão Mainz 05 para a aquisição "a título definito" dos direitos do jogador de futebol holandês Jeremiah St. Juste.

Nesta nota, o Sporting menciona que o acordo envolve o montante fixo de 9,5 milhões de euros "acrescido de montantes condicionais até ao máximo de 2,5 milhões de euros".

A Sporting SAD reconhece ainda ao Mainz 05 o "direito a receber 10% do montante" que venha a receber por uma futura transferência do jogador, desde que o valor seja superior a 12 milhões de euros. "O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais por ambos os clubes", é ainda indicado.

A Sporting SAD celebra um contrato válido por quatro épocas com St. Juste, estando também rpevista uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada contratação ascendem a mais de 1,1 milhões de euros.