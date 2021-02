Sporting contrata Paulinho. Borja e Sporar no Sporting de Braga

Trata-se da contratação mais cara de sempre dos leões, mesmo abatendo o valor do lateral colombiano, que deixa a compra de Paulinho em 13 milhões de euros, refere o Record.

O avançado internacional português Paulinho transferiu-se para o Sporting, após quatro temporadas no Sporting de Braga, com Borja e Sporar a seguirem o caminho inverso, anunciou o clube dos Leões em comunicado à CMVM . O avançado vai ser jogador do Sporting num negócio avaliado em 16 milhões de euros, por 70% do passe do internacional português.A SAD do Sporting informa, assim, ter chegado a acordo esta segunda-feira para "a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos e 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (Paulinho) pelo montante de 16 milhões de euros, com o qual foi celebrado um contrato de trabalho desportivo válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2025, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros."O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo clube adquirente", acrescenta.Para o Sporting de Braga seguem o defesa Cristián Borja, com os 'arsenalistas' a pagarem três milhões de euros pelo passe, e o avançado Sporar, que vai por empréstimo até ao final da época, ficando com uma opção de compra de 7,5 milhões de euros.No comunicado, a SAD leonina refere então o acordo para "a alienação, a título definitivo, dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Cristián Alexis Borja González, pelo montante de três milhões de euros", sendo que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo clube adquirente".Além disso, sublinha a "cedência temporária do jogador Andraž Šporar até ao final da época desportiva 2020/2021".Natural de Barcelos, Paulinho, de 28 anos, jogou quase sempre em clubes minhotos, exceção feita à temporada de 2012/13, quando alinhou no Trofense, emblema ao qual chegou depois de cumprir a formação e chegar aos seniores no Santa Maria.Depois, voltou a Barcelos, para jogar no Gil Vicente durante quatro temporadas, antes de rumar ao Sporting de Braga, no final da época 2016/17, tornando-se referência nos bracarenses, nos quais celebrou 63 golos, em 153 jogos.Paulinho estreou-se na seleção portuguesa em 11 de novembro de 2011, com dois golos na goleada por 7-0 no jogo frente a Andorra, tendo vestido a camisola das 'quinas' em mais duas ocasiões, na derrota caseira frente à França (1-0) e na vitória na Croácia (3-2), ambas para a fase de grupos da Liga das Nações. Antes, em 19 de outubro de 2020, o avançado tinha renovado contrato com o Sporting de Braga, até 30 de junho de 2025.Já o colombiano Borja, de 27, chegou ao Sporting em 2018/19 e esta época foi pouco utilizado pelo técnico Rúben Amorim.O avançado esloveno Andraz Sporar chegou aos 'leões' na época passada, no mercado de 'inverno', proveniente do Slovan Bratislava. Esta época alinhou em 20 jogos e marcou quatro golos, seguindo agora para o Sporting de Braga.