Sporting distribui bónus inédito por colaboradores

Pela primeira vez, o Sporting CP distribui prémios variáveis aos seus colaboradores, referentes à época 2022-2023, que terminou no final do primeiro semestre.Segundo apurou o Negócios, está em causa um valor global de cerca de 1,6 milhões de euros, abrangendo o universo do clube e da Sociedade Anónima Desportiva.Um valor que resulta da introdução, na época passada, de uma componente variável no modelo de remuneração.O dinheiro será distribuído em função do cumprimento de indicadores-chave de desempenho (KPI, em inglês), com base na avaliação feita ao longo do ano, e tendo em conta toda a actividade do clube.Para a estrutura sportinguista, esta é uma forma de remuneração que alinha com as melhores práticas do mercado.Estão elegíveis todos os colaboradores que não sejam atletas — seja de futebol ou de modalidades —, nem de equipas técnicas. De fora está também a administração.Na época passada, o clube encerrou o exercício com um lucro de 431 mil euros, tendo ainda reduzido o passivo em 1,8 milhões.Números que serão analisados pelos sócios na Assembleia-Geral do próximo domingo, 8 de outubro.