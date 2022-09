Sporting passa de perdas a lucros e tem melhor volume de negócios de sempre

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting registou 25,005 milhões de euros de lucro no exercício 2021/22, contra um prejuízo de 32,9 milhões na época precedente, informou esta quarta-feira em comunicado à CMVM.

Tratou-se do terceiro melhor resultado líquido positivo de sempre para o clube de Alvalade, liderado por Frederico Varandas.

Os "leões" registaram ainda o melhor resultado operacional de sempre – sem transacções com jogadores – numa época desportiva, no valor de 12 milhões de euros. "É também de realçar que é o primeiro resultado positivo desde 2015, após seis anos negativos, com as receitas operacionais (sem transferências de jogadores), no valor de 122,7 milhões, quase a duplicar (90%) face à época anterior (64,4 milhões), refere o clube.

O volume de negócios foi também o melhor de sempre. Ascendeu na temporada de 2020/21 a 181,9 milhões de euros, sendo de destacar os rendimentos com a participação na fase de grupos da UEFA Champions League no valor de 45,9 milhões de euros – com destaque para os 9,6 milhões de euros relativos à passagem aos oitavos-de-final pela segunda vez na história.





A época 2021/2022 "assinala um marco importantíssimo na jornada estratégica definida pela Sporting SAD, nomeadamente no que diz respeito ao equilíbrio crítico entre competitividade e sustentabilidade", sublinha o relatório e contas.

O clube destaca ainda o facto de ter alcançado seis títulos; reforçado a participação do principal accionista, Sporting Clube de Portugal, no capital da SAD, mediante conversão de VMOC; e concretizado a segunda maior venda da história da SAD no valor de 45 milhões de euros (Nuno Mendes).

"São resultados extraordinários, não apenas pelo seu alcance, mas porque resultam do sucesso da estratégia em curso, e porque são atingidos num contexto altamente adverso", aponta o relatório.