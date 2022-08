Sporting aumenta capital em 83,6 milhões após converter VMOC em ações

Cada um dos 83.416.953 VMOC foi reembolsado por 16,8 cêntimos, num total de 14,015 milhões de euros.

A Sporting SAD aumentou o capital em 83,6 milhões de euros com a conversão de duas linhas de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC). Estes títulos tinham sido detidos pelo BCP e recomprados pelo clube de Alvalade em março deste ano.A SAD leonina comunicou esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que os titulares dos VMOC decidiram, em assembleias gerais realizadas a 12 de julho, "a modificação aos termos e condições de conversão antecipada".As duas linhas em questão são das emissões designadas por "Valores Sporting 2010" e "Valores Sporting 2014". Estes títulos de dívida venciam em 2026, um prazo que foi antecipado pela decisão.No final do mês passado foi, assim, pedida a conversão antecipada de VMOC em ações da Sporting SAD, sendo que o processo resultou em 27.571.872 ações convertidas dos VMOC Valores Sporting 2010 e 56.000.000 dos Valores Sporting 2014."Em resultado da conversão dos Valores Sporting 2010 e dos Valores Sporting 2014 em ações da Sporting SAD, o capital social da Sociedade passou a ser de 150.571.872 euros, representado por 150.571.872 acções, estando já concluído o registo do aumento de capital social junto da competente conservatória do registo comercial", explica a SAD.O novo montante representa um reforço de 83,6 milhões de euros face ao anterior capital social que se situava em 67 milhões de euros. Num segundo comunicado, o Sporting informou ainda que a operação resultou numa alteração das posições detidas pelos dirigentes desportivos Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha e André Bernardo.