Sporting SAD vai admitir em bolsa mais de 41% do capital

A Sporting SAD pretende que sejam admitidas a negociação na bolsa de Lisboa 28 milhões de ações, correspondentes a 41,79% do capital da sociedade desportiva "leonina", indicou esta quarta-feira a SAD liderada por Frederico Varandas em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O prospeto de admissão à negociação das ações refere que a operação abrange oito milhões de títulos detidos pelo clube e 20 milhões pela Holdimo, de Álvaro Sobrinho. Estas ações resultaram de dois aumentos de capital realizados em 2014, ambos por entradas em éspecie.

A SAD estima que as ações sejam admitidas à negociação no mercado regulado já a partir de quinta-feira, 28 de fevereiro.

A operação não implica qualquer encaixe financeiro para a SAD, tratando-se apenas de admissão à negociação de ações detidas pelos dois maiores acionistas da sociedade.

O capital social da Sporting SAD é de 67 milhões de euros, estando atualmente admitidas à negociação 39 milhões de ações, representando 58,21% do capital. Assim passa a estar a totalidade do capital admitido à negociação.

A operação, indicou ao Negócios Francisco Zenha, administrador da SAD com o pelouro das finanças, resulta de "uma exigência legal por parte do regulador". Segundo o responsável, a CMVM alertou a SAD para o incumprimento desta obrigação legal desde a realização dos aumentos de capital realizados em novembro de 2014 e a sociedade decidiu avançar para o pedido de admissão à negociação das ações.

(Notícia atualizada às 20:39)