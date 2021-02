Ténis feitos para Obama vão ser leiloados com base nos 25.000 dólares

Um par de ténis feitos para o antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama vai ser leiloado a partir de 25.000 dólares (cerca de 21.000 euros). Apenas existe outro par igual, pertencente ao democrata.O leilão vai ser realizado pela Sotheby's e, de acordo com a informação disponibilizada pela plataforma de leilões, este modelo de ténis de basquetebol Nike Hyperdunk foi produzido em 2009 para Obama.Um dos pares foi entregue ao antigo chefe de Estado norte-americano, enquanto o outro é a "única amostra de confirmação da Nike e foi mantido em condições incríveis durante os últimos 12 anos".Estes ténis, de tamanho 12,5 US (47,5 na medida utilizada em Portugal) foram "desenhados exclusivamente para o 44.º Presidente dos Estados Unidos", um acérrimo fã de basquetebol, e, por isso, o leilão vai começar às 4:44 PM (16:44), em 12 de fevereiro.Este modelo específico da Nike foi utilizado pela seleção norte-americana de basquetebol durante os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim (China).A 'edição Obama' tem o Selo Presidencial na 'língua' e o número 44, aludindo ao 44.º Presidente norte-americano. O interior está adornado com simbologia patriótica, assim como o número 1776, em referência ao ano da Declaração da Independência dos Estados Unidos.Um dos pares está 'nos pés' do democrata e o outro poderá ser adquirido nesta plataforma de leilões a partir de 25.000 dólares.A Nike e Obama já tem um historial, uma vez que a empresa de produtos desportivos patrocinou diversas iniciativas promovidas por Obama durante o mandato do antigo Presidente. No último ano, a Nike doou cinco milhões de dólares (pouco mais de quatro milhões de euros) à Fundação Obama, para a criação de espaços na via pública que promovam a prática de atividade física no planeado Centro Presidencial Obama, em Chicago (Illinois).