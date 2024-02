UEFA revela quanto vai pagar na próxima Champions

Com a presença do português Fernando Gomes, presidente da FPF, o Comité Executivo da UEFA aprovou esta quarta-feira, em Paris, o modelo de distribuição de receitas pelos clubes que vão participar nas provas europeias a partir da próxima temporada, ano em que são estreados novos formatos, com mais jogos na Champions e na Liga Europa.





Contas feitas, os clubes participantes nas três provas vão dividir entre si um total de 3.317 milhões de euros, dos quais quase 75% (2.467 milhões) são para os 36 que participarem na Liga dos Campeões. Para os 36 da Liga Europa ficarão 565 milhões de euros (17%) e 285 milhões para os participantes na Liga Conferência (8,6%). O rácio entre as três competições mantém-se idêntico ao do ciclo 2021/24.





Tal como é hábito, as verbas serão distribuídas assentes em três pilares: valores fixos, valores em função da performance desportiva e valores em função do valor da marca, onde se inclui quer o valor de mercado de cada país (o chamado market pool) quer o valor do ranking do coeficiente histórico, que permite a equipas com mais tradição receberem mais do que as outras.





Para o próximo ciclo de três anos, a UEFA aumentou a percentagem destinada a valores fixos (+2,5%) e para a performance desportiva (+7,5%). A percentagem destinada ao valor da marca baixou de 45 para 35%. Sobre este ponto, Record sabe que haverá também alterações na forma de cálculo do coeficiente histórico.





Apesar de a UEFA reservar para os próximos dias mais detalhes sobre o modelo de distribuição, é possível concluir que, na Liga dos Campeões, o valor fixo a pagar a cada equipa será de 18,6 milhões de euros, ao qual será sempre preciso somar o valor a que cada clube terá direito pelo coeficiente histórico.



Apesar de ser ainda cedo para se ter noção exata de quanto isso representará para os clubes portugueses (na próxima época, apenas o campeão tem presença garantida na fase de grupos e o segundo irá jogar pré-eliminatórias), é certo que o aumento estará na linha do aumento do valor global - cerca de 20%.



Esta época, Benfica e FC Porto tiveram direito a cerca de 40 milhões de euros à cabeça.





A UEFA antecipa receitas totais de 4,4 mil milhões de euros com as três provas, dos quais 10 por cento, tal como foi assinado no memorando de entendimento com a ECA em setembro, serão distribuídos como solidariedade pelos clubes não participantes ou eliminados nas pré-eliminatórias. Além disso, 25 milhões são para a Liga dos Campeões feminina e Youth League.