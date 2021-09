Vieira faz ações do Benfica disparar 15% para recordes

753.615 ações, representativas de 3,28% do capital social da Benfica SAD, o que equivale a um encaixe, tendo em conta a contrapartida de 7,80 euros, de 5.878.197 euros.





As ações da SAD do Benfica avançam 15,21% no arranque da sessão desta quarta-feira, cotando nos 5,00 euros, o valor mais elevado desde a sua entrada em bolsa.Ainda na primeira hora de negociação, marcada por um elevado volume (mais de 42 mil ações trocaram de mãos), as ações chegaram a escalar 17,97% até aos 5,12 euros.A impulsionar os títulos da sociedade anónima desportiva das "águias" está o anúncio de que o ex-presidente do clube e da SAD, Luís Filipe Vieira, recebeu uma oferta de 7,80 euros por ação para alienar os 3,28% que detém no capital da SAD.O clube da Luz tem, no entanto, direito de preferência, mas terá de desembolsar uma contrapartida, no mínimo, idêntica.No total, Vieira terá uma oferta sobreO clube tem até 15 de setembro para exercer ou não o direito de preferência.