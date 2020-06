Vieira quer recrutar Fernando Medina para o Benfica

O presidente do Benfica pretende integrar o autarca de Lisboa no Conselho Estratégico do clube, imitando a presença de Rui Moreira no órgão consultivo análogo do FC Porto.

Luís Filipe Vieira está interessado em contar com a colaboração direta de Fernando Medina no Benfica durante o próximo mandato, caso seja reeleito. Para isso está disposto a avançar com o Conselho Estratégico, um órgão consultivo previsto nos estatutos do clube.

Segundo o CM, o presidente da Câmara de Lisboa, que contou com Vieira na comissão de honra da candidatura à capital, pode "equilibrar o tabuleiro da influência nos bastidores da política nacional depois de Rui Moreira ter sido eleito para o Conselho Superior do FC Porto na lista de Pinto da Costa".





Nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura, Pinto da Costa, no poder desde abril de 1982, renovou o mandato presidencial (o 15.º) por mais quatro anos, ao recolher 68,65% dos votos, à frente de José Fernando Rio (26,44%) e de Nuno Lobo (4,9%).