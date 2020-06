Em declarações à imprensa, ainda antes de serem conhecidos os resultados oficiais, Pinto da Costa assumiu a vitória.



"Estou feliz. Os sócios queriam que eu continuasse e é isso que vai acontecer, sempre a defender os interesses do FC Porto. Temos muitas prioridades, como a construção do centro de estágio e a manutenção da competitividade das nossas equipas. Vou continuar todas as noites a deitar-me com consciência tranquila que fiz tudo o que achava que é o melhor para o clube", afirmou,



O presidente dos 'dragões', que falava aos jornalistas no Dragão Arena, mostrou-se contente pela forma como decorreu n ato eleitoral, em que participaram 8.480 sócios e que o elegeram para o 15.º mandato consecutivo à frente do clube.



"Foi uma resposta da massa associativa extraordinária a quem levantou suspeitas na seriedade destas eleições e da forma como poderia decorrer. O FC Porto deu hoje um exemplo de vitalidade, de ordem, de respeito e de interesse na vida do FC Porto", disse o dirigente de 82 anos.



O processo eleitoral arrancou no sábado e terminou hoje no Dragão Arena, num modelo elaborado para evitar a acumulação de associados devido à pandemia de covid-19.

Nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura, o mais antigo e titulado dirigente do futebol mundial no ativo, que chegou ao poder em 17 de abril de 1982, renovou o seu mandato presidencial por mais quatro anos, ao recolher mais votos do que José Fernando Rio, que obteve 26,44%, e do que Nuno Lobo, com 4,90%.Matos Fernandes detalhou que a Lista A, encabeçada por Pinto da Costa, teve 5.247 votos, a C, de José Fernando Rio, recolheu 2.071, e a B, de Nuno Lobo, 384. Houve ainda 488 votos em branco e 156 nulos.