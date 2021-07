Euro 2020: Uns quartos que valem mais de 4.500 milhões de euros

Os quartos de final do Euro 2020 realizam-se a 2 e 3 de julho. Oito seleções estão ainda em jogo. E, segundo dados do Transfermarkt, estas equipas têm um valor global superior a 4,5 mil milhões. Inglaterra é a mais valiosa, valendo quase sete vezes mais do que a República Checa.

Euro 2020: Uns quartos que valem mais de 4.500 milhões de euros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.