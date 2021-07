Euro2020: Itália bate Inglaterra nos penátis e é campeã 53 anos depois

A Itália conquistou este domingo o segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.No tempo regulamentar, Luke Shaw adiantou os ingleses, logo aos dois minutos, e Leonardo Bonucci empatou para os transalpinos, aos 67.A 'squadra azzurra', que igualou em Wembley os dois cetros da França e colocou-se a de Alemanha e Espanha, também conta no seu palmarés com quatro título mundiais, conquistados em 1934, 1938, 1982 e 2006.