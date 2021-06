Euro2020: Portugal nos quartos de final vale mais do que título em 2016

O retorno mediático para os patrocinadores da seleção portuguesa com o Euro 2020 será, no mínimo, de 80 milhões de euros, mas pode atingir os 130 milhões caso Portugal revalide o título europeu. Em 2016, a vitória no Euro rendeu 107,5 milhões.

