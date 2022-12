Emiliano Martínez defende o remate de Coman e Tchouaméni atirou ao lado). Montiel marcou o derradeiro golo pela Argentina, que volta a ser campeã. A última vez tinha sido em 1986.

caiu na área após contacto de Dembélé.



Foi um jogo frenético quase até ao último minuto. Na marcação dos penáltis, a seleção francesa falhou duas oportunidades (No prolongamento, a Argentina conseguiu voltar a adiantar-se no marcador com Messi a marcar o 3-2, mas um penálti sobre Mbappé recolocou o marcador em igualdade (3-3).A Argentina esteve à frente do marcado no jogo da final do Mundial do Qatar, que opõem os sul-americanos à seleção francesa.Lionel Messi cobrou uma grande penalidade, aos 23 minutos, que deu vantagem no marcador à Argentina.O lance do penálti, após falta cometida contra Di Maria, levantou dúvidas aos comentadores desportivos, mas não foi acionado o videoárbitro. O jogadorFoi o sexto golo de Lionel Messi neste campeonato do mundo do Qatar.Aos 35 minutos, Di Maria reforçou o marcador marcando o segundo golo do encontro. O passe foi feito por Messi. Após o segundo golo, vários jogadores emocionaram-se e comemoraram com lágrimas.Aos 79 minutos, a França reduziu o marcador aos 79 minutos, após a cobrança de uma grande penalidade. Foi Mbappé quem cobrou a grande penalidade e relançou. Logo dois minutos depois, o internacional do PSG voltou a marcar, empatando a partida.Nas bancadas, o presidente francês Emmanuel Macron comemorou efusivamente o empate francês.Após um prolongamento de mais de 8 minutos e várias jogadas de perigo de ambas as seleções, a partida acabou empatada a dois golos seguindo para prolongamento.Aos 108 minutos do prolongamento, Messi voltou a marcar assinalando o 3-2 para a Argentina. Ainda houve dúvida sobre a existência de um fora de jogo, mas o ábritro validou a jogada. Mabppé empatou o jogo, após marcação de penálti, aos 117 minutos.Antes do apito do árbitro para o final do prolongamento, foram várias as jogadas de perigo de parte a parte, sem que a bola entrasse em nenhuma das balizas, seguindo o jogo para a marcação de penáltis.Última atualização às 18:00