Campeonato atípico com menor impacto na economia

A distância até ao Qatar, a altura do ano e o contexto de uma crise iminente com a inflação em máximos de décadas levam a que o Mundial 2022 deva ter um retorno inferior para a economia portuguesa face a edições anteriores. O desempenho da seleção nacional será decisivo para o impacto, mas, mesmo assim, o efeito no PIB deverá ficar aquém de outros anos.

