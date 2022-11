Mundial arranca este domingo. Portugal estreia-se dia 24

O Mundial 2022 arranca este domingo com o jogo entre Qatar e Equador, do Grupo A. Portugal estreia-se na competição na quinta-feira, dia 24, frente ao Gana. Veja o simulador do Negócios

