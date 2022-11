Polémica com Cristiano Ronaldo pode prejudicar Portugal?

Em vésperas do seu (provável) último Mundial, o capitão da seleção deu uma entrevista a Piers Morgan que agitou o mundo do futebol, principalmente em Inglaterra. Ronaldo arrasou a gestão e o treinador do Manchester United.

