Portugal estreia-se com vitória e lidera grupo no Mundial

Portugal estreou-se esta quinta-feira no Mundial do Qatar com um triunfo por 3-2 frente ao Gana, quebrando uma "maldição" de 16 anos, em que a equipa das "Quinas" não vencia a partida inaugural de um Mundial.



Cristiano Ronaldo, de grande penalidade, inaugurou o marcador aos 65 minutos. André Ayew, aos 73, repôs a igualdade.



João Félix, aos 78 minutos, e Rafael Leão, aos 80, recolocaram os comandados de Fernando Santos na frente do marcador.



Mas Osman Bukari, aos 89, reduziu a desvantagem ganesa, relançando a incerteza até ao apito final.



No outro encontro do grupo H, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, empatou sem golos frente ao Uruguai.



Assim, Portugal soma três pontos, liderando isolado, seguido de Uruguai e Coreia do Sul, ambos com um ponto, e o Gana, sem pontos, é o último classificado.