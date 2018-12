Os CTT anunciaram que assinaram esta quarta-feira, 5 de Dezembro, a escritura de venda definitiva de um edifício que tinham na Rua da Palma, em Lisboa, por 10,3 milhões de euros. O nome do comprador não foi divulgado.Os termos do contrato promessa de compra e venda da antiga estação dos CTT do Socorro tinham sido celebrados a 15 de Maio, "o que representa uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 milhões de euros, com um impacto fiscal de 1,1 milhões de euros", detalha a empresa liderada por Francisco Lacerda em comunicado.A venda de imóveis faz parte do plano de reestruturação apresentado pelos CTT há quase um ano."Este negócio está em linha com política dos CTT de alienação de activos não estratégicos quando estejam reunidas as condições de mercado adequadas", sublinha a empresa.