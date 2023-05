Powerdot investe 140 milhões em mais 8.000 pontos de carregamento elétrico em França

Leia Também Powerdot investe 31 milhões na Península Ibérica para expandir rede em 2023

O operador português de pontos de carregamento para veículos elétricos Powerdot anunciou esta segunda-feira que planeia investir 140 milhões de euros no mercado francês para instalar mais de 8.000 novos carregadores por toda a França até 2025. Os novos pontos de carregamento no país, onde a Powerdot já marca presença, serão localizados sobretudo em supermercados, centros comerciais, lojas especializadas, hotéis, restaurantes e espaços empresariais. O foco da empresa será na instalação de carregadores rápidos e ultra rápidos.Estes novos 8.000 pontos de carregamento em França juntam-se assim aos 1.200 já implementados naquela país ao longo dos últimos dois anos, informou a Powerdot em comunicado. O Governo de Paris tem como meta instalar 400.000 pontos de carregamento até 2030.O novo investimento foi anunciado esta segunda-feira no evento Choose France Summit, em Paris, criado há cinco anos pelo presidente francês Emmanuel Macron, e que tem como objetivo apresentar e explicar às grandes empresas internacionais o que tem sido feito para promover a atratividade económica no território francês. A Powerdot foi uma das duas únicas empresas portuguesas convidadas em 2023 a participar neste encontro.No mesmo comunicado, a empresa portuguesa anunciou ainda que este novo investimento de 140 milhões vai criar 66 novos postos de trabalho diretos no mercado francês e mais de 150 postos de trabalho indiretos."Com foco no conceito de "destination charging", pretendemos desbloquear a adoção de veículos elétricos, fornecendo mais estações de carregamento em França, em locais onde as pessoas vão com frequência", disse Luís Santiago Pinto, CEO da Powerdot, citado no mesmo comunicado.Por seu lado, Matthieu Dischamps, General Manager da Powerdot em França, frisou que a empresa já contribuiu com "16% do crescimento do carregamento rápido em França" desde a entrada no mercado."Desde janeiro de 2022 somos o player que inaugurou mais novos locais de carregamento rápido em França. O dinamismo do mercado da mobilidade elétrica em França é possibilitado pela elevada qualidade dos engenheiros que contratamos, pela agilidade da Enedis e pelo compromisso dos nossos parceiros retalhistas", acrescentou.A Powerdot opera neste momento em Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Polónia, países onde emprega mais de 140 profissionais.A empresa portuguesa de instalação de carregadores elétricos quer atingir em 2025 a meta de 19.000 pontos de carregamento nos seis mercados europeus onde opera e para isso vai investir cerca de 300 milhões de euros.Antes disso a Powerdot tem como meta chegar ao final de 2023 com 4.000 carregadores. Isto depois de ter fechado 2022 com um total de 1500 pontos de carregamento em operação em todos os mercados (mais 114% do que em 2021)."Apesar de Portugal ser o país onde temos maior presença, estamos num processo de forte expansão internacional, pelo que é natural que grandes países como França, Espanha e Polónia registem um rápido crescimento", disse recentemente ao Negócios o CEO Luís Santiago Pinto, sublinhando que "França é o mercado onde a empresa mais está a crescer neste momento, com a Polónia e Espanha a serem alvo de muito investimento também".Para 2030, a meta é ultrapassar os 3.500 carregadores em Espanha. Em território espanhol os carregadores da Powerdot estão distribuídos por mais de 100 localidades de 20 províncias.Recentemente, e depois de ter anunciado que vai investir 18 milhões de euros em Portugal este ano para chegar a 1500 pontos de carregamento elétrico, a Powerdot avançou também com um investimento de 13 milhões de euros no mercado espanhol.Em Espanha, a Powerdot fechou 2022 com 950 pontos de carregamento contratados e espera que mais de 700 estejam operacionais até ao final de 2023. No total, o envelope de investimento da Powerdot nas suas operações na Península Ibérica ascenderá, só este ano, a 31 milhões de euros, a que se somam os mais de 10 milhões de euros já investidos nos dois mercados.Até dezembro de 2022 – e somando os cinco milhões de 2021 e 2022 aos 13 milhões de 2023 – a empresa chegará a um total de 18 milhões de euros investidos no mercado espanhol. Em Portugal contam-se 5,1 milhões investidos em 2022 e mais 18 milhões em 2023, num total de 23,1 milhões. Tudo somado, os dois mercados ibéricos totalizam mais de 41 milhões de investimento até ao momento.Em Portugal a empresa detinha 900 pontos de carregamento no final de 2022, em 157 municípios, uma rede à qual quer adicionar este ano mais 600 carregadores. Em território nacional a marca detém 14% do mercado dos pontos de carregamento e 12% dos carregadores rápidos e ultrarrápidos.Os planos para 2023 passam também por contratar mais 40 colaboradores em Portugal, para chegar a um total de 75 nos escritórios de Lisboa. Na totalidade dos seis mercados onde está, este ano a empresa quer aumentar a sua equipa para mais de 180 colaboradores a nível global, divididos por Lisboa, Madrid, Paris e Varsóvia.