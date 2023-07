Powerdot vai instalar 600 pontos de carregamento em supermercados da Jerónimo Martins na Polónia

Leia Também Powerdot investe 140 milhões em mais 8.000 pontos de carregamento elétrico em França

A Powerdot vai equipar 600 parques de estacionamento da Biedronka, cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins na Polónia, com carregadores rápidos para carros elétricos e híbridos.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a operadora portuguesa de pontos de carregamento indica que, ao abrigo da iniciativa conjunta, as 600 estações vão ser construídas até ao final de 2024.Cada equipamento disponível nos espaços da marca da "joaninha", com capacidade para carregar em simultâneo até três carros, terá uma potência de 120 kW, "possibilitando aos utilizadores a oportunidade de um carregamento de um carro elétrico médio de forma rápida e cómoda em cerca de 20-30 minutos, adequado à duração típica de uma compra numa loja próxima", refere a Powerdot.As duas empresas esperam que as primeiras estações sejam inauguradas já nas próximas semanas, em Varsóvia, com um total de 150 dispositivos a serem ativados para uso público ainda este ano, e os restantes 450 a serem implementados, por todo o país, ao longo de 2024, segundo o cronograma divulgado pela Powerdot.A iniciativa conjunta da Biedronka e da Powerdot traduz-se "num projeto de dimensões sem precedentes no que toca à construção do maior sistema de carregamento em corrente contínua de carros elétricos na Polónia, em termos de escala e de potência. O projeto, que leva até à Polónia o conhecimento português nesta área, resultará na triplicação – em apenas alguns meses -, da atual infraestrutura existente de carregamento rápido para carros elétricos no país", adianta a Powerdot.Fundada por Luís Santiago Pinto e José Sacadura, a Powerdot opera em Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Polónia, onde emprega atualmente mais de 140 trabalhadores.