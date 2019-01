Presidente da Anacom vai liderar grupo de reguladores europeus

O presidente do conselho de administração da Anacom, João Cadete de Matos, vai ser o líder do Grupo de Reguladores Europeus de Serviços Postais (ERGP) durante 2019. O responsável pelo regulador de comunicações português assumiu a presidência desta entidade criada em 2010 pela Comissão Europeia esta semana, no dia 1 de janeiro.





Em comunicado enviado às redações a Anacom relembra que Cadete de Matos tinha sido eleito por unanimidade dos membros deste Grupo. E sublinha que a entidade "assume esta responsabilidade numa altura em que o setor tem pela frente importantes desafios a nível europeu, com destaque para a revisão do quadro regulamentar e para a implementação harmonizada do regulamento sobre as encomendas postais".





Além disso, garante que este grupo de reguladores europeus irá prosseguir em 2019 a sua atividade assente em três pilares estratégicos: "promover a prestação sustentável de um serviço postal universal; promover um mercado único postal competitivo e responsabilizar e proteger os utilizadores finais".