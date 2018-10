111 empresas vão nascer nas regiões afectadas pelos grandes incêndios

Programa Atrair, lançado pelo Governo, vai financiar com 198 milhões de euros a criação de 111 novas empresas nas regiões afectadas pelos grandes incêndios de 2017.

Reuters

Cento e onze projectos empresariais, representando um investimento de 360 milhões de euros. Estes são os números que o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, vai apresentar esta segunda-feira, 22 de Outubro, em Castelo de Paiva, como resultado do programa Atrair.



Esta iniciativa foi lançada pelo Governo no ano passado, destinando-se a atrair novos investimentos para as zonas afectadas pelos incêndios de 2017, juntando-se a uma outra, o programa Repor, o qual tem com finalidade repor a actividade das empresas afectadas por essa tragédia.



O programa Atrair irá financiar em 198 milhões de euros os 111 projectos empresariais, os quais prevêem a criação de 2.300 postos de trabalho. As novas unidades estão focalizadas nos sectores da madeira, cortiça e imobiliário, mas existem outras áreas com projectos aprovados, casos do alimentar, têxtil, vestuário e calçado e equipamento de transporte.



Na sua deslocação a Castelo de Paiva, Pedro Marques, que se faz acompanhar do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, visitará a Bradco, uma empresa de fabricação e comercialização de marroquinaria e marcará presença na inauguração da Arda, uma fábrica de calçado.

Nesta unidade, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, irá participar numa sessão sobre o apoio ao investimento empresarial nas regiões afectadas pelos incêndios.



Através do programa Repor segundo uma nota divulgada por este ministério a 15 de Outubro, foram pagos de 27,5 milhões de euros destinados à reposição da sua actividade empresarial, num total de 329 candidaturas aprovadas que permitiram manter 3.058 postos de trabalho e criar outros 277.